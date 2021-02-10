Новини

Украинские вузы разместили на депозитах 3,8 миллиарда. ИНФОГРАФИКА

4141
Украинские вузы разместили на депозитах 3,8 миллиарда. ИНФОГРАФИКА
Заведения высшего образования Украины в 2020 году разместили на депозитах в государственных банках 3,78 млрд грн временно свободных бюджетных средств от предоставления платных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"В 2020 году 87 вузов получили доход от размещения средств на депозитных счетах в размере 240,6 млн грн", – сказано в сообщении.

В топ-5 вузов по объему депозитов вошли:

  • Днепропетровская медакадемия Минздрава Украины – 322 млн грн на счете в "Приватбанке", доход от которых состави 35 млн грн;
  • Украинская медицинская стоматологическая академия – 309 млн грн ("Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк", доход 29,4 млн грн);
  • Киевский национальный торгово-экономический университет – 293 млн грн ("Ощадбанк", доход 21,5 млн грн);
  • Запорожский государственный медуниверситет – 250 млн грн ("Укрэксимбанк", "Приватбанк", доход 22,8 млн грн);
  • "Львовская полтитехника" – 185 млн грн ("Укрэксимбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк", доход 15,5 млн грн).

Украинские вузы разместили на депозитах 3,8 миллиарда 01

Джерело:  Кабмин
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини