Еще два энергоблока ДТЭК вышли в аварийный ремонт (обновлено)

Минувшей ночью в аварийный ремонт выведены блок №3 на Запорожской ТЭС и №4 на Кураховской ТЭС, которые входят в группу компаний ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго".

В целом по состоянию на 13:00 среды, 10 февраля, в аварийном ремонте находятся 12 блоков тепловых электростанций, из них 11 блоков на ТЭС "ДТЭК Энерго".

Как сообщалось, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил о росте аварийности на станциях компании в 4 раза. По его словам, это связано со снижением инвестиций в обновление основных производственных фондов вдвое с 2018 года – до 1,47 млрд грн в 2020 году.

Напомним, компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова в 2019 году сократила чистую прибыль в 1,9 раза (на 2,29 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 2,55 млрд грн.