Украинцы оформили в три раза больше разрешений для вывода валюты за границу

За 2020 год украинцы оформили 34 706 электронных лимитов на перевод средств за границу, из которых почти 77% через "Приватбанк".

Как сообщили в пресс-службе банка, по сравнению с 2019 годом количество оформленных э-лимитов увеличилось более чем в три раза (26 719 по сравнению с 7 200).

При этом общая сумма оформленных через "Приватбанк" лимитов в 2020 году составила $137,6 млн, а в среднем украинцы в прошлом году инвестировали за границу чуть более $5 тыс.

"В отличие от 2019 года, когда э-лимиты преимущественно оформлялись для размещения средств на заграничных счетах, в 2020 году украинцы чаще оформляли разрешения на вывоз валюты для покупки ценных бумаг мировых компаний. Именно инвестиции за границу в банке было оформлено 66% (17 663) э-лимитов, 38% (8 842) – на размещение средств на заграничном личном счету и 1% (214) – на страхование жизни за границей", – отмечается в сообщении.

В "Приватбанке" уточнили, что бесспорным лидером для инвестирования средств украинцами остаются США – за 2020 год для инвестиций в американские компании оформлено 14 609 э-лимитов. На втором месте разместился Кипр – 2 868 э-лимитов. Также набирает популярность переводы на банковские счета в станах, где больше всего украинских сезонных работников – Польша и Испания.

В 70% случаев украинцы инвестировали средства в американских долларах, также популярны евро (25%) и польский злотый (4,5%).

Как сообщалось, "Приватбанк" запустил операции с ценными бумагами в обновленной версии "Приват24" 2.0 WEB. Обновленная версия включает в себя как доступные ранее возможности покупки и управления портфелем ценных бумаг в режиме онлайн, так и новые идеи и функции.