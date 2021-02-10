Поставщик китайской вакцины для Украины пытается изменить условия контракта, – Reuters

Украинская компания "Лекхим", которая выступает посредником по продаже вакцин производства китайской Sinovac Biotech для Украины, просит отложить начало поставок вакцин против COVID-19 до апреля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании "Лекхим", в котором она сослалась на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и позднее принятие украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.

"Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между ПАО "Лекхим" и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину", – говорится в письме.

"Лекхим" в своем письме также написала, что хотела бы изменить оценку установленного в договоре коэффициента эффективности вакцины на уровне 70%.

Эту информацию также подтвердил агентству источник в Минздраве.

Как отмечает агентство, показатели эффективности вакцины Sinovac варьировались при тестировании в нескольких странах. В ходе более масштабных испытаний в Бразилии вакцина показала эффективность всего лишь на 50,65%, по итогам меньших испытаний в Турции эффективность составила 91,25%.

В соглашении "Лекхима" с правительством Украины говорилось, что вакцина должна быть не менее 70% эффективной против болезни COVID-19.

Предлагаемая новая формулировка соглашения будет включать в себя 70% пациентов с легкими симптомами, говорится в письме. В новой формулировке также будет удалена ссылка на данные об эффективности, которые должны быть подтверждены производителем.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чем отличаются вакцины от коронавируса и какую заказала Украина

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.

В феврале Украина в рамках программы COVAX получит 117 тыс доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.