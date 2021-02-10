"Райффайзен банк Аваль" начал продажу имущества на СЕТАМ

АО "Райффайзен Банк Аваль" начал продавать имущество на электронных торгах OpenMarket госпредприятия "СЕТАМ".

Как собщает пресс-служба госпредприятия, первыми лотами банка в системе стала недвижимость в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

В частности, на продажу выставлены три лота:

нежилое двухэтажное помещение в Валках Харьковской области. Стартовая цена – 1,766 млн грн;

двухэтажное нежилое помещение в Шаргороде Винницкой области. Стартовая цена – 187 тыс. грн;

гараж в Желтых водах Днепропертовской области. Стартовая цена – 7 тыс. грн.

Аукцион состоится 16 марта в 9:00 и будет длится до 18:00 с возможностью продления. Подать заявки на участие можно до 9:00 15 марта.