"Райффайзен банк Аваль" начал продажу имущества на СЕТАМ
4 9250
АО "Райффайзен Банк Аваль" начал продавать имущество на электронных торгах OpenMarket госпредприятия "СЕТАМ".
Как собщает пресс-служба госпредприятия, первыми лотами банка в системе стала недвижимость в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
В частности, на продажу выставлены три лота:
- нежилое двухэтажное помещение в Валках Харьковской области. Стартовая цена – 1,766 млн грн;
- двухэтажное нежилое помещение в Шаргороде Винницкой области. Стартовая цена – 187 тыс. грн;
- гараж в Желтых водах Днепропертовской области. Стартовая цена – 7 тыс. грн.
Аукцион состоится 16 марта в 9:00 и будет длится до 18:00 с возможностью продления. Подать заявки на участие можно до 9:00 15 марта.
Джерело: СЭТАИ