На строительном рынке улучшились деловые ожидания, – Госстат

Индикатор деловой уверенности на рынке строительства на первый квартал 2021 года улучшился на 2,1 процентных пункта (п.п.) по сравнению с четвертым кварталом 2020 года – до "минус" 29,2%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно данным проведенного Госстатом опроса компаний строительной отрасли, оценка нехватки текущего объема заказов улучшилась на 1 п.п. – до "минус" 50%, передает Интерфакс-Украина.

По итогам опроса, 46% опрошенных компаний оценили свой текущий объем заказов как недостаточный, 53% – как нормальный для сезона, 1% – выше нормы.

Повышения цен на свои услуги по итогам первого квартала текущего года ожидают 40% респондентов, что на 16 п.п. больше, чем в четвертом квартале 2020 года. 6% опрошенных компаний прогнозируют снижение стоимости стройработ, 54% – не ожидают каких-либо изменений в ценовой политике.

Согласно данным Госстата, компании-участники опроса обеспечены заказами в среднем на четыре месяца, что соответствует показателю четвертого квартала 2020 года.

Статведомство отмечает, что в первом квартале 2021 года усилилось негативное влияние на строительство погодных условий и недостаточного спроса.

Сокращения количества работников в январе-марте 2021 года ожидают 27% опрошенных компаний, тогда как 10% прогнозируют его рост.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2020 году увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом. При этом рост показателя в 2019 году к 2018 по уточненным данным составил 23,6%.

Согласно данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в 2020 году возросли на 3,7% по сравнению с 2019 годом.