"Энергоатом" запустит энергоблок Хмельницкой АЭС на месяц раньше плана

Для оперативной компенсации неработающих мощностей тепловой генерации "Энергоатом" в период существенного похолодания сократил длительность ремонта энергоблока №2 Хмельницкой АЭС более чем на месяц и уже завершает его подготовку к запуску.

Об этом сообщил руководитель "Энергоатома" Петр Котин, сообщает пресс-служба компании.

Он добавил, что в январе для прохождения холодов пришлось продолжить действие энергоблока №1 Запорожской АЭС перед его выведением в ремонт. И на протяжении двух недель ЗАЭС – самая большая АЭС в Европе – работала на историческом максимуме мощности, обеспечивая Объединенную энергосистему 5 750 МВт электроэнергии в сутки.

По словам Котина, в эти холодные дни работали 12 из 15 энергоблоков атомных станций "Энергоатома", передавая в энергосистему 10,65 тыс. МВт ежесуточно.

"Понимая вызовы сегодняшнего дня, для поддержки тепловой генерации, которая оказалась в кризисе, и чтоб не допустить коллапса Объединенной энергосистемы Украины, "Энергоатом" оптимизирует собственную ремонтную программу. Именно сейчас продолжаются пусковые работы на энергоблоке №2 Хмельницкой атомной станции, который до конца текущей недели будет подключен к ОЭС. Ремонтные работы на этом энергоблоке мы сократили почти на месяц. Это даст еще тысячу МВт энергосистеме. Надеемся, что это решит все вопросы, которые возникли с нехваткой электроэнергии в стране", – заявил он.

Как сообщалось, в связи с похолоданием в Украине зафиксировано самое высокое потребление электроэнергии за последние 6 лет.

При этом в целом по состоянию на 13:00 среды, 10 февраля, в аварийном ремонте находятся 12 блоков тепловых электростанций, из них 11 блоков на ТЭС "ДТЭК Энерго", а запасы угля на ТЭС являются критическими.