Киевсовет планирует выделить землю в центре столицы фирме жены Медведчука

На пленарном заседании Киевсовета 11 февраля депутаты рассмотрят ряд вопросов землепользования.

Об этом свидетельствует проект повестки дня заседания Киевсовета, пишут Наші гроші.

В частности, планируется рассмотрение проекта решения о передаче ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур", конечным владельцем которой значится жена главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко, в аренду на 5 лет земельного участка по ул. Тургеневской, 27-Б для реконструкции и обслуживания административно-офисного здания.

В качестве основания для выделения земли указано приобретение "Спорт-Туром" права собственности на указанное здание площадью 878 кв. м в июле 2013 года.

Кроме того, 11 февраля депутаты Киевсовета планируют рассмотреть проект решения о передаче ООО "Международная теннисная академия" в аренду на 5 лет участка площадью 0,32 га по ул. Городская, 9, ул. Лесная для строительства, обслуживания и ремонта объектов инженерной, транспортной, энергетической инфраструктуры, объектов связи и дорожного хозяйства. На соседнем участке располагается спортивно-оздоровительный комплекс "Международная теннисная академия". Конечным владельцем компании является экс-нардеп от "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

Также депутаты планируют рассмотреть проект решения о передаче ПАО "Киевский завод коммунального машиностроения "Коммаш" в аренду на 10 лет участка площадью 4,06 га для эксплуатации и обслуживания производственных и административных зданий и сооружений по ул. Васильковской, 28 в Голосеевском районе.

Как отмечает издание, об этом участке шла речь в так называемых "понятийных" договоренностях между владелицей Stolitsa Group Владой Молчановой и т.н. "смотрящим" за столицей Денисом Комарницким. Этот участок рядом с центром города планируют застроить жильем, финансируя проект 50/50. В дальнейшем Комарницкого в "понятийном соглашении" заменил его давний соратник и сын экс-мэра Киева Степан Черновецкий.