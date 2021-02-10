Крупные сети АЗС вновь повысили цены на бензины и дизтопливо

Розничные сети АЗС 10 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10-50 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, все бензины в сети "БРСМ-Нафта" в среднем подорожали на 30 коп./л, дизтопливо – на 8 коп.: А-92 – до 23,87 грн/л, А-95 – до 24,87 грн/л, ДТ – до 23,25 грн/л. На станциях UPG на 30 копеек за литр подорожали только бензины – до 25,80 грн за литр А-92 и 26,80 за литр А-95..

На станциях Glusco бензины подорожали на 20-70 копеек, дизтопливо – на 20 коп./л. Таким образом, бензин А-92 на Glusco подорожал до 27,15 грн/л, А-95 – до 28,15 грн/л, ДТ – до 27,15 грн/л.

В сети KLO дизельное топливо подорожало на 20 копеек – до 26,99 грн/л. "Укр-Петроль" подняла цены на все виды топлива на 40-50 коп./л. Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 13-17 коп./л: А-92 – до 23,48 грн/л, А-95 – до 24,46 грн/л, дизтопливо – до 23,30 грн/л.

На заправках BVS, Chipo, "Рур Груп" и "Авантаж 7" цены на топливо выросли на 10-50 коп./л.