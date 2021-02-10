Минфин оценил расходы на запуск льготной ипотеки в 2021 году в 300 миллионов

Для запуска программы стимулирования рынка ипотеки в 2021 году будет направлено около 300 млн грн из общей суммы 2 млрд грн, предусмотренной в госбюджете на финансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и поддержку ипотечных кредитов.

Об этом заявил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук во время VII Legal Banking Forum, передает Finclub.

"У нас есть 2 млрд грн на программу "5-7-9%" и поддержку ипотечных кредитов. По нашим расчетам, на стимулирование рынка ипотеки в этом году нам нужно будет из этих 2 млрд грн где-то 300 млн", – сказал замминистра.

Как сообщалось, новый механизм льготной ипотеки будет запущен через Фонд развития предпринимательства, который реализует программу "Доступные кредиты 5-7-9%".

Программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2 млн грн, максимальный срок – 20 лет, а минимальный первый взнос – 15% стоимости. Нормативная площадь – 50 кв. м общей площади жилья на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. м на каждого следующего члена семьи. Программа, которая должна быть запущена уже с 1 марта, охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности, индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года.

Напомним, первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявляла, что запуск программы "Доступная ипотека" приведет к ежегодному росту ипотечного портфеля на 30%, таким образом расходы бюджета на нее за пять лет могут превысить 5 млрд грн.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство в первом полугодии будет работать над запуском программы финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.