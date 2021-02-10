СБУ сообщила о подозрении экс-владельцу банка "Аркада" в присвоении 22 миллионов

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) уведомлен о подозрении экс-глава правления одного из коммерческих банков в растрате миллионов гривен вкладчиков.

Об этом собщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что топ-менеджер банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Злоумышленник потратил деньги из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком компаний", – отмечается в сообщении.

Указано, что действия фигуранта нанесли вкладчикам банка убытки более чем на 22 млн грн.

По месту жительства экс-глава правления уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В сообщении не указано название банка, однако по данным РБК-Украина речь идет о бывшем главе правления банка "Аркада" Константине Паливоде.

В свою очередь в Офисе генпрокурора уточнили, что бывший глава правления банка также был его бенефициарным владельцем. По данным следствия, с использованием связанных с банком двух юридических лиц он организовал и наладил механизм растраты средств участников фондов финансирования строительства.

В частности, установлено, что должностными лицами банка реализовано две программы лояльности с привлечением средств фондов финансирования строительства.

"По условиям акции стоимость квадратного метра площади квартиры составляла от 169,75 до 190,55 грн, что подтверждается заключенным договорам инвестирования строительства между банком и доверителями. В связи с невыполнением двумя юридическими лицами условий акционных программ, банк разорвал договоры инвестирования и безосновательно вернул им 22,7 млн грн, что в десять раз превышает сумму инвестированных ими средств", – уточнили в прокуратуре.

Сейчас прокурорами готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось, в декабре 2020 года правоохранители сообщили о подозрении 3 лицам в содействии присвоению президентом АО АКБ "Аркада" денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" на сумму 50 млн грн (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Как сообщалось, Национальный банк Украины 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня (в связи с потерей основного актива – здания главного офиса и соответствующего земельного участка), а 24 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Фонд гарантирования 25 сентября начал ликвидацию банка "Аркада". Согласно оценкам Фонда, ликвидация продлится до 24 сентября 2023 года.

Фонд с 11 сентября начал выплату средств вкладчикам банка "Аркада" по договорам банковского счета и договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до введения в учреждение временной администрации, а с 29 сентября – перешел к выплатам по договорам банковского вклада независимо от истечения их срока действия.

Ранее Фонд оценил сумму обязательств перед 4,6 тыс. вкладчиками банка "Аркада" в пределах гарантированной суммы на уровне 257 млн грн.

АКБ "Аркада" был создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (совокупное участие – 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.