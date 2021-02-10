Пассажиропоток аэропортов Украины упал в январе на 70%

Аэропорты Украины в январе 2021 года, согласно оперативным данным, обслужили 521 тыс. пассажиров, что на 69,9% меньше, чем в январе 2020 года.

По данным Государственной авиационной службы Украины, в международном сообщении пассажиропоток аэропортов страны в указанный период сократился на 71% – почти до 452,3 тыс. человек, передает Интерфакс-Украина.

Согласно статистике Госавиаслужбы, в январе 2021 года авиакомпании обслужили почти 286,6 тыс. человек, что на 65,4% ниже показателя за январь прошлого года. Из них в международном сообщении перевезено 253,1 тыс. человек (сокращение на 66%).

При этом за январь 2021 года авиакомпании выполнили 3,1 тыс. коммерческих рейсов (сокращение на 51,6%), в том числе 2,3 тыс. международных (-56,6%).

Как сообщалось, по итогам 2020 года аэропорты Украины обслужили 8,66 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем в 2019 году.