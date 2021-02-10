Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банка Фурсина 180 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил вкладчикам ликвидируемого "Мисто Банка" 179,8 млн грн в пределах гарантированной суммы в 200 тыс. грн. Таким образом погашено 59% обязательств перед вкладчиками финучреждения.

Всего было совершено более 1,8 тыс. выплат, сообщает пресс-служба Фонда.

Как отмечается в сообщении, для получения средств вкладчики могут обратиться с документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером в один из банков-агентов Фонда.

"Более 75% вкладчиков банка (более 2 тис. человек) получат свои средства в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн. Общая сумма выплат гарантированного возмещения этого банка составляет около 302 млн грн", – заверили в Фонде.

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.