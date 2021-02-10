Рекордная приватизация завода "Укрспирта" сорвалась

Фонд госимущества планирует провести повторный аукцион по продаже Вишняковского спиртзавода (Полтавская область), поскольку победитель предыдущего аукциона "РесурсПромЗахид" не внес обещанные 234 млн грн за актив, что было рекордной суммой в рамках приватизации спиртзаводов.

Как уточнили в региональном отделение ФГИ по Полтавской и Сумской областям, сделка с "РесурсПромЗахидом" Сергея Полищука из Кагарлыка по итогам аукциона в декабре 2020 года не была завершена, так как покупатель не явился в положенный срок для подписания договора купли-продажи, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, заявку на участие в декабрьском аукционе подали восемь компаний. Основными конкурентами "РесурсПромЗахида" выступили фермерское хозяйство "Фаворит-агро плюс", предложившее 234 млн грн, а также ООО "Интер вей капитал" – 140 млн грн.

ФГИ уточнил, что новый аукцион по приватизации Вишняковского спиртзавода состоится 4 марта по стартовой цене 21,17 млн грн по сравнению с 22,42 млн грн на декабрьском аукционе.

Фонд напомнил, что общая площадь зданий и сооружений спиртзавода составляет 9,63 тыс. кв. м. К ним относятся производственные корпуса, материальные склады, админздания, цеха, мастерские и пр. Общая площадь земельных участков – 8,9 га. ФГИ также уточнил, что на предприятии имеется технологическое оборудование в удовлетворительном состоянии.

Суточная мощность производства Вишняковского спиртзавода – 1,4 тыс. дал этилового спирта. Предприятие было основано в 1776 году и модернизировано в 2015 году. Производство на нем временно приостановлено.

До этого случая рекордную цену за спиртзавод в Украине предложила молдавская компания Zernoff, которая решила заплатить за попкупку Мариливского места осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта ГП "Укрспирт" в Тернопольской области 120 млн грн при стартовой цене 54,7 млн грн.

Напомним, приватизации имущества госпредприятия "Укрспирт" началась в сентябре 2020 года.