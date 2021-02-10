Импорт авиатоплива в Украину упал на 40%

Импорт авиационного топлива на украинский рынок в январе сократился на 43% – до 6,9 тыс. тонн. За аналогичный период 2020 года было импортировано 12,2 тыс. тонн.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает enkorr.

Половина поставленного ресурса – 3,5 тыс. тонн – пришлась на морские поставки из Италии. Весь объем импортировала компания "Трейд Коммодити".

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с январем прошлого года, уменьшились на 57% – до 3,2 тыс. тонн. Из них 1,2 тыс. тонн было поставлено в адрес "Амик Украина", 1 тыс. тонн для "Глуско Украина" и 0,5 тыс. тонн – для "Сокар Украина". По 300 и 200 тонн литовского ресурса импортировали "Авиа Ойл" и "Запорожхендлинг".

Из Беларуси поставки сократились до 200 тонн, которые поставила "Сокар Украина". Отметим, в январе прошлого года на белорусский продукт пришлось 3,2 тыс. тонн или 26% всего импорта авиатоплива.

Напомним, баланс рынка (импорт и внутреннее производство) авиационного топлива по итогу 2020 года сократился в два раза, до 244 тыс. тонн, по сравнению с 2019 годом (483,2 тыс. тонн).