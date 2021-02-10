Власти Киева решили закрыть школы и детсады из-за непогоды

Киевская власть приняла решение закрыть школы и детские сады 11-12 февраля из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В сообщении отмечается, что педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

"Столичная власть обратилась к руководителям и учреждениям отнестись с пониманием к этой ситуации и учесть родителям школьников вынужденное отсутстве на рабочем месте как дистанционную работу", – сообщает КГГА.

Власти Киева ожидают, что это решение позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковку вдоль дорог, чтобы дорожники могли без препятствий убрать снег.

"Только в столице на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми – почти 500 тыс. человек. Следовательно, это и логистика к местам учебы и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города", – подчеркивают в КГГА.