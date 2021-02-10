Зеленский подписал закон об "инвестнянях"

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, документ "будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года".

Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Согласно документу, поддержка будет предоставляться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

Также предусмотрено создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощи инвесторам от начала проекта и в течение всего времени его продолжительности.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот закон 17 декабря 2020 года.

Среди прочего, документом установлено, что для получения господдержки реализация "проекта со значительными инвестициями" должна предусматривать создание 80 новых рабочих мест зарплатой, которая не менее чем на 15% выше средней в соответсвующей сфере.

При этом установлено, что господдержка не может предоставляться для проектов в сфере возобновляемых источников энергии, добывающей промышленности, в том числе в соответствии с соглашениями о распределении продукции, в сфере растениеводства и в финансовой сфере.

Законом предусмотрено, что государственная поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями может предоставляться в таких формах:

освобождение от налога на прибыль на 5 лет, от уплаты НДС и пошлины при ввозе нового оборудования;

предоставление земельного участка государственной или коммунальной собственности в пользование (аренду) для реализации инвестиционного проекта и с преимущественным

правом приобретения в собственность такого земельного участка после истечения срока специального инвестиционного договора;

обеспечение за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законом, строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов смежной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо - и электроснабжения, инженерных коммуникаций и тому подобное), необходимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Напомним, в феврале 2020 года на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством для проектов с инвестициями более $100 млн.