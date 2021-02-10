Польша планирует передать Украине 1,2 миллиона доз вакцин от коронавируса, – ЕК

Польша планирует передать Украине партию вакцин против COVID-19 производства компании AstraZeneca в размере 1,2 миллиона доз.

Об этом вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис заявил в ходе совместного пресс-брифинга с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Брюсселе, передает пресс-служба украинского правительства.

"Еврокомиссия будет способствовать намерениям Польши обеспечить для Украины дополнительную партию вакцин компании AstraZeneca в размере 1,2 миллиона доз. Механизмы ЕС позволяют такую перепродажу без дополнительных комиссий или прибыли. Евросоюз также готов помогать с доставкой этой вакцины. Для нас важно, чтобы Украина также была обеспечена качественной и проверенной вакциной", – отметил вице-президент Еврокомиссии.

В свою очередь Денис Шмыгаль поблагодарил Европейский Союз за помощь, которую наша страна получила для борьбы с пандемией коронавируса. Также глава правительства отметил важность дальнейшей совместной работы над увеличением доступа Украины к вакцине против COVID-19.

Как сообщалось, Польша уже заказала примерно 100 млн доз вакцин против COVID-19 производства различных компаний, этого объема должно хватить для вакцинации 58 миллионов человек.

Министр здоровья страны Адам Недзельский объяснял, что Польша заказала больше доз, чем необходимо для вакцинирования всего населения страны, которое составляет около 38 млн человек, поскольку часть вакцин не прошла еще процесса проверки и утверждения.