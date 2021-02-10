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Шмыгаль предложил лишить Кабмин более 50 полномочий

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Шмыгаль предложил лишить Кабмин более 50 полномочий
Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается передать ряд полномочий правительства центральным органам исполнительной власти или другим компетентным ведомствам.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий законопроект №5052 за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля зарегистрирован в Верховной Раде 9 февраля.

В пояснительной записке к документу указано, что "сейчас Кабинет министров перегружен несвойственными полномочиями, что ограничивает его возможность сосредоточиться на обсуждении стратегически важных вопросов и формировании государственной политики в сферах, отнесенных к его компетенции".

Проект закона предусматривает внесение изменений в 30 законодательных актов о лишении Камбина 54 полномочий и возложение их на центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы в соответствии с компетенцией.

В частности, предложено лишить Кабмин полномочий утверждать:

  • перечень морских портов Украины, открытых для захода иностранных судов;
  • виды деятельности, запрещенные в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения;
  • перечень категорий населения, которые должны проходить обязательные медицинские осмотры;
  • порядок надзора за речными судами;
  • перечень должностей персонала для эксплуатации ядерной установки;
  • предупреждающие рисунки или пиктограммы на пачках сигарет;
  • размер фонда оплаты труда работников и расходы на содержание местных государственных администраций и их аппаратов;
  • разрешения на перемещение (перенос) памятника национального значения;
  • порядок декларирования запасов зерна;
  • порядок установления категорий гостиниц;
  • порядок проведения военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса;
  • перечень медицинских психиатрических противопоказаний, других противопоказаний по выполнению отдельных видов деятельности (работ, профессий, службы), связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и т.п.
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