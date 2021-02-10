Шмыгаль предложил лишить Кабмин более 50 полномочий

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается передать ряд полномочий правительства центральным органам исполнительной власти или другим компетентным ведомствам.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий законопроект №5052 за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля зарегистрирован в Верховной Раде 9 февраля.

В пояснительной записке к документу указано, что "сейчас Кабинет министров перегружен несвойственными полномочиями, что ограничивает его возможность сосредоточиться на обсуждении стратегически важных вопросов и формировании государственной политики в сферах, отнесенных к его компетенции".

Проект закона предусматривает внесение изменений в 30 законодательных актов о лишении Камбина 54 полномочий и возложение их на центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы в соответствии с компетенцией.

В частности, предложено лишить Кабмин полномочий утверждать: