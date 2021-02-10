Байден отложил решение о продаже популярной китайской соцсети TikTok, – WSJ

Администрация нового президента США Джо Байдена решила отложить на неопределенный срок реализацию плана, обязывавшего китайскую компанию ByteDance продать американский сегмент популярного приложения для обмена видео TikTok.

По данным источников The Wall Street Journal, администрация Байдена еще не определилась с собственной позицией по вопросу о потенциальной угрозе безопасности со стороны технологических компаний Китая, передает РБК.

Собеседники издания отмечают, что сейчас Байден изучает решения своего предшественника Дональда Трампа, предпринятые в этом направлении.

"Мы планируем разработать комплексный подход к защите данных США, устраняющий весь спектр угроз, с которыми мы сталкиваемся. Сюда входит риск, связанный с китайскими приложениями и другим программным обеспечением, работающим в США", – прокомментировала представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

По ее словам, ведомство планирует рассмотреть конкретные случаи, связанные с этой проблематикой, в ближайшие месяцы.

В то же время продолжается диалог между ByteDance и представителями национальной безопасности США. Сейчас стороны обсуждают безопасность данных и способы, которые могут помешать китайскому правительству получить информацию, собираемую TikTok об американских пользователях.

Один из источников WSJ рассказал, что возможным решением может стать передача управления данными TikTok третьей стороне. В этом случае продажа приложения не понадобится.

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Как сообщалось, в августе 2020 грла президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке работы TikTok в стране, в связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Трамп также подписал указ, которым ограничил срок завершения потенциальной сделки по продаже американских операций TikTok 90 днями, то есть она должна была быть завершена до 12 ноября 2020 года.

В сентябре ByteDance согласовала сделку с Oracle и Walmart, предусматривающую выделение операций TikTok в новую компанию – TikTok Global. По условиям сделки, Oracle и Walmart должны получить в общей сложности 20% TikTok Global, ByteDance – 80%.

При том, что ByteDance на 40% принадлежит американским инвестфондам, TikTok Global, с учетом долей Oracle и Walmart, контролировалась бы инвесторами из США.

Сделка была предварительно поддержана Трампом, однако дальнейший процесс ее одобрения властями США застопорился.

В ноябре 2020 года TikTok обратился в федеральный апелляционный суд в Вашингтоне с просьбой отменить распоряжение Трампа США о продаже. Это заявление пока рассматривается. Несмотря на истечение дедлайна на осуществление сделки, TikTok пока не был закрыт в США – благодаря постановлению федерального суда от 7 декабря, в котором указывалось, что Трамп своим указом превысил полномочия.