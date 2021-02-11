Льготные кредиты за год смогли получить только 13% подавших заявки бизнесменов

С начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры Фонда развития предпринимательства получили 64,64 тыс. заявок на общую сумму 80,9 млрд грн, по итогам их рассмотрения было подписано 8,63. тыс. кредитных договоров на 20,2 млрд грн.

Об этом заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук сообщил во время VII Legal Banking Forum, передает пресс-служба Минфина.

"Только за последнюю неделю подписано 200 кредитных договоров на сумму 523,1 млн грн", – уточнил Драганчук.

По словам заместителя министра, по состоянию на начало февраля в рамках реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%" Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 25 банками.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления государственной поддержки предпринимательства, согласно которому реализуется программа "Доступные кредиты 5-7-9%".

В частности, теперь на получение льготных кредитов по госпрограмме могут претендовать субъекты среднего бизнеса с годовым доходом до 20 млн евро (ранее – до 10 млн евро). Также смягчены условия предоставления кредитов: срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до 3 лет, отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12 месяцев, уменьшается первоначальный взнос в реализации инвестиционного проекта (10% для действующего бизнеса и 15% для стартапов).

В предыдущий раз Кабмин смягчал условия кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в начале октября 2020 года.

Тогда максимальный уровень годового дохода для заемщиков был повышен со 100 млн грн до эквивалента 10 млн евро (около 330 млн грн). При этом исключено требование, что действующий бизнес должен быть прибыльным.

Напомним, с февраля 2020 года четыре государственных банка – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк" – начали выдавать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", анонсированной ранее президентом Владимиром Зеленским. Позднее к ним присоединился ряд частных банков.