Власти Киева ограничили въезд грузовиков из-за непогоды

Киевские власти решили временно ограничить въезд в столицу крупногабаритного транспорта. Ограничения начали действовать с 7:00 11 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

В сообщении отмечается, что 11 и 12 февраля ожидается сильный мокрый снег, метель и похолодание. Дорожные ограничения позволят минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

В КГГА подчеркнули, что крупногабаритный транспорт будет пропускаться в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.

Кроме этого городская власть просит водителей не использовать личные автомобили во время снегопада и по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Авто, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Как сообщалось, из-за ожидаемого ухудшения погодных условий на 11 и 12 февраля в Киеве было принято решение закрыть школы и детские сады.