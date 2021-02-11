Mastercard анонсировал начало операций с отдельными криптовалютами

Платежный сервис Mastercard планирует начать непосредственно обслуживать операции с отдельными криптовалютами в 2021 году.

Об этом исполнительный вице-президент Mastercard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран сообщил в блоге на сайте компании.

"Mastercard начнет поддерживать отдельные криптовалюты непосредственно в нашей сети. Это большое изменение, которое потребует много работы. Мы будем очень внимательно относиться к тому, какие активы мы поддерживаем, основываясь на наших принципах для цифровых валют", – отметил топ-менеджер компании.

Вице-президент Mastercard подчеркнул, что речь идет о поддержке лишь определенного перечня криптовалют.

"Хотя стейблкоины более регулируемы и надежны, чем в недавнем прошлом, многим из сотен цифровых активов в обращении все еще необходимо ужесточить меры соответствия, таким образом они не соответствует нашим требованиям. Мы ожидаем, что потребители и экосистема в целом начнут сплачиваться вокруг криптоактивов, которые предлагают надежность и безопасность. Это те самые стейблкоины, которые мы планирует ввести в нашу сеть", – уточнил топ-менеджер.

Она напомнил, что Mastercard уже сотрудничает с несколькими компаниями для создания криптокарт, которые позволяют людям совершать транзакции с использованием своих криптовалют.

"Во всех этих случаях криптовалюты по-прежнему не проходят через нашу сеть. Наши крипто-партнеры конвертируют цифровые активы на своей стороне в традиционные валюты, а затем передают их в сеть Mastercard. Наш переход к поддержке цифровых активов напрямую позволит гораздо большему количеству продавцов принимать криптовалюту", – отметил Радж Дамодаран.

Как сообщалось, Mastercard была в числе партнеров разработки новой криптовалюты Facebook, однако вышла из проекта после того, как он столкнуся с противодействие властей США.