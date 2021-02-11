Минфин не видит возможности для введения налога на выведенный капитал

Министерство финансов разрабатывает изменения в законодательство с целью увеличения поступлений госбюджета путем расширения налоговой базы и изменения администрирования налога на прибыль, НДС, акцизного сбора. При этом о введении налога на выведенный капитал сейчас речь не идет.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию "Корреспондент", передает Интерфакс-Украина.

"Будем готовить изменения, предусматривающие расширение налоговой базы и увеличение возможности наполнения бюджета. В ближайшее время подготовим и подадим их на рассмотрение в Кабинет министров", – сказал министр.

По словам Марченко, речь идет о пересмотре ставок, но в большей степени о нюансах администрирования некоторых налогов.

"Радикальных предложений не планируется", – заверил глава Мифина.

При этом он добавил, что Минфин не планирует вносить предложения относительно замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

"По налогу на введенный капитал – нет, потому что компенсаторов я на данном этапе не вижу", – сказал Марченко.

"В первую очередь речь идет о налоге на прибыль, НДС, акцизном сборе, то есть о бюджетообразующих налогах. Возможно, в части местных налогов будут изменения. Есть определенные нормы, которые позволяют крупному бизнесу минимизировать налоговые обязательства. Легально. Но с точки зрения справедливости мы считаем, это неправильно. Например, перенос убытков с прошлых периодов. Мы хотим это ограничить", – пояснил глава Минфина.

Как сообщалось, Марченко также заявил, что Министерство финансов не рассматривает вариантов, при которых бы Украина оказалась без поддержки Международного валютного фонда (МВФ) в 2021 году. При этом среди требований МВФ министр назвал консолидацию госбюджета.

Внедрение налога на выведенный капитал также было одним из предвыборных обещаний Зеленского. Против этого выступают в Международном валютном фонде. Зеленский еще в мае 2020 года обратился к Кабинету министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект об одноразовом декларировании в трехмесячный срок.