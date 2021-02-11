Прибыль банковской системы упала из-за пандемии на 29%, – НБУ

В 2020 году банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода 2019 года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Отмечается, что коронакризис ухудшил финансовое положение банков, хотя менее ощутимо, чем ожидалось весной 2020 года.

В частности, количество убыточных банков не увеличилось. В 2020 году из 73 платежеспособных банков 65 были прибыльниыми та получили чистую прибыль в 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки 8 банков на общую сумму в 6,4 млрд грн.

"Банки проходят коронакризис уверенно и с существенным запасом прочности. Несмотря на общий спад деловой активности и снижение стоимости фондирования, банковский сектор Украины остается высокоприбыльным", – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он добавил, что по результатам 2020 года операционная доходность банков была высокой, а отображенные кредитные убытки не чрезмерными.

"Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе риски снижение прибыльности банков будут сохраняться. Частично их можно компенсировать, повышая операционную эффективность. На прибыль также будут давить отчисления в резервы. Таким образом, прибыльность банков немного ослабнет, но будет оставаться на достаточном уровне для сохранения интереса со стороны инвесторов", – сказал глава регулятора.

В то же время в НБУ отмечают, что прибыль в банковской системе очень концентрированная. Так, "Приватбанк" сформулировал 61% всей прибыли – 25,3 млрд грн, а пять самых популярных банков – 89% прибыли.

Самым худшим финансовый результат был в четвертом квартале 2020 года из-за повышенных отчислений в резервы. В октябре-декабре 2020 года чистая финансовый результат банков составил 3,7 млрд грн, что на 73% меньше, чем в третьем квартале 2020 года и на 63% меньше, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.

Основной причиной ухудшения финансового результата 2020 года НБУ называет формирование резервов под ожидаемые убытки.

Некоторые банки признали ухудшение качества активов из-за финансовых трудностей заемщиков. В связи с этим соответствующие траты на резервы по кредитам в 2020 году выросли на 91% до 20,8 млрд грн по сравнению с 10,9 млрд грн в 2019 году.

Общее понижение бизнес-активности во время карантина та спад спроса на кредиты и банковские услуги негативно повлияли на процентные и комиссионные доходы банков, особенно во втором квартале.

Однако после краткосрочного падения по результатам первого полугодия на 1,5% р/р, во втором полугодии чистый комиссионный доход возобновился и в целом за год выром на 5,8% р/р в основном благодаря увеличению безналичных операций.

Чистый процентный доход был более стойким, чем комиссионный и возрастал в течение всего года с замедлением во втором квартале и существенным ускорением в четвертом. За 2020 год в годовом измерении чистый процентный доход вырос на 7%. В 2019 году – на 8%.