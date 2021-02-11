Евпропарламент призвал власти Украины к борьбе с влиянием олигархов

Европейский парламент призывает власти Украины к деолигархизации страны.

Об этом говорится в разделе "Торговля и экономическое сотрудничество, трудовые отношения, социальные вопросы и мобильность рабочей силы" резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, которую поддержали 526 депутатов Европарламента, против проголосовали 79 парламентариев, воздержался 71, передает Интерфакс-Украина.

Доклад представил депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галер, .

"ЕП приветствует внедрение ряда реформ, которые привели к дерегуляции экономики, большей прозрачности государственных финансов и совершенствованию нормативных актов, однако отмечает, что никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны, поскольку олигархи все еще имеют сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности, на СМИ, судебную и правоохранительную системы; призывает Украину продолжать приватизацию государственных предприятий с целью модернизации и улучшения функционирования ее экономики, а также для предотвращения олигархизации страны", – отмечается в документе.

В то же время Европарламент призывает власти Украины как можно скорее восстановить полноценно действующие институции для борьбы с коррупцией, обеспечив при этом их независимость.

"Достижение ощутимых результатов в борьбе с коррупцией является чрезвычайно важным для поддержания процесса реформ, а также для улучшения делового климата и привлечения прямых иностранных инвестиций", – отмечают в докладе.

В этой связи в Европейском парламенте выразили обеспокоенность после решения Конституционного суда от 27 октября 2020 года, которым был создан правовой пробел в украинской антикоррупционной архитектуре и в значительной степени было ослаблено Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"ЕП призывает украинскую власть действовать как можно скорее с целью восстановления полноценно действующей, эффективной и всесторонней институциональной архитектуры для борьбы с коррупцией. Подчеркивает важность обеспечения независимости Высшего антикоррупционного суда и других антикоррупционных учреждений", – подчеркивается в документе.