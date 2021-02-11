Китайская Sinovac подала заявку на регистрацию вакцины против COVID-19 в Украине

Китайская компания Sinovac Biotech подала заявку для государственной регистрации в Украине вакцины против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечают в Минздраве, разрешение на экстренное применение вакцины против COVID-19 производителя Sinovac уже предоставлено компетентными органами Турции, Бразилии, Китая и Индонезии.

Как сообщалось, ранее украинская компания "Лекхим", которая выступает посредником по продаже вакцин производства китайской Sinovac Biotech для Украины, попросила отложить начало поставок до апреля в связи с задержкой получения экспортной лицензии от правительства Китая. "Лекхим" в своем письме также попросила изменить оценку установленного в договоре коэффициента эффективности вакцины на уровне 70%.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чем отличаются вакцины от коронавируса и какую заказала Украина

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.

В феврале Украина в рамках программы COVAX получит 117 тыс доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.

Кроме того, на прошлой неделе Украина получила подтверждение поставки 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, от индийского производителя Serum Institute, объявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, первую партию вакцин из Индии доставят в Украину в феврале.