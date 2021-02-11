Компания Новинского отсудила лицензию на добычу газа, выданную бывшим менеджерам Порошенко

Верховный Суд подтвердил решение апелляционной инстанции и признал действительным спецразрешение ООО "Аркона Газ-Энергия" на добычу углеводородов на Свистунковско-Червонолуцком месторождении.

Таким образом, Верховный Суд своим решением 4 февраля отклонил кассационную жалобу АО "Укрнафта", сообщает пресс-служба Smart Energy Вадима Новинского.

"Такое решение суда открывает компании возможность осуществлять полноценную разработку месторождения и окончательно останавливает этот судебный процесс против нее", – подчеркивается в сообщении.

В компании отмечают, что решение Верховного Суда является окончательным в этом процессе, поэтому специальное разрешение на разработку Свистункивско-Червонолуцкого месторождения остается действующим.

Как сообщалось, 29 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции о признании недействительным специального разрешения ООО "Аркона Газ-Энергия".

Перед этим Окружной административный суд Киева 1 июля признал спецразрешение "Аркона Газ-Энергия" недействительным по иску "Укрнафты", которая владела спецразрешением на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку Свистункивско-Червонолуцкого месторождения с 2004 по 2014 годы. "Укрнафта" планировала продлить спецразрешение, но оно без публичного конкурса было реализовано "Аркона Газ-Энергия".

В конце июля 2020 года НАБУ провело обыски в центральном офисе группы компаний Smart Energy в рамках расследования дел о законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании "Аркона Газ-Энергия".

Напомним, компания Regal Petroleum Вадима Новинского в конце марта 2020 года объявила о покупке за $8,63 млн ООО "Аркона Газ-Энергия". Первый транш по сделке составил $4,32 млн. Остльная часть выплат будет перечислена бывшим собственникам компании в случае удовлетворительного урегулирования претензий к "Арконе" по части лицензии.

Ранее учредителями "Аркона Газ-Энергия" являлись Александр Нещотный, Игорь Мычко, Алексей Гребенченко и белизская компания "Эшбери Юниверсал ЛТД". Источник:

Гребенченко в начале 2000-х годов работал в ОАО "Укропткульттовары", конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается президент Петр Порошенко.

Также Гребенченко ранее работал в компании "Эковис Бондарь и Бондарь юридическое бюро". В этом же юридическом бюро в 2007-2009 годах работал Алексей Маловацкий - член Высшего совета правосудия. Его жена Наталья Маловацкая во втором квартале 2017 года перевела совладельцам "Аркона Газ-Энергия" Мычко и Нещотному по почти 1,4 млн грн каждому. Эти суммы соответствовали стоимости их долей в уставном капитале "Аркона Газ-Энергия", которые они продали "Эшбери Юниверсал ЛТД".

Маловацкий во время выборов президента в 2014 году был заместителем руководителя юридической службы Порошенко и руководил юрслужбой "Блока Петра Порошенко" во время парламентских выборов.

В настоящее время лицензионный участок насчитывает пять скважин, ни одна из которых не находится в эксплуатации. Утвержденные Госкомиссией по запасам полезных ископаемых запасы углеводородов лицензионного участка составляют 38 млн баррелей нефтяного эквивалента (MMboe), в частности запасы природного газа – 4,9 млрд куб. м, конденсата – 0,86 млн тонн.