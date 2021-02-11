МВФ настаивает на сокращении дефицита госбюджета в 2022 году, – Марченко

Международный валютный фонд (МВФ) предлагает Министерству финансов придерживаться дефицита госбюджета в 2022 году на уровне 3,5% ВВП.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью изданию "Корреспондент", передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы обсуждали больше консолидацию госбюджета-2022 в части рамок уменьшенного дефицита. Мы ставили цель – ориентировочно 4-4,5% ВВП дефицита госбюджета на 2022 год. У МВФ индикатор – 3,5%", – сказал Марченко.

Как напомнил министр, госбюджет в 2020 году был сведен с дефицитом 5,3% ВВП, а в текущем году этот показатель ожидается на уровне 5,5%.

Как сообщалось, Марченко также заявил, что Министерство финансов не рассматривает вариантов, при которых бы Украина оказалась без поддержки Международного валютного фонда (МВФ) в 2021 году. При этом среди требований МВФ министр назвал консолидацию госбюджета.

"В этом году планов без МВФ мы не рассматриваем. Потому что цена вопроса достаточно велика", – сказал глава Минфина.

Марченко подчеркнул, что позиция МВФ важна на рынках капитала для внешних заимствований, для получения финансирования от международных партнеров, как Всемирный банк и Еврокомиссия.