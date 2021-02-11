Соратник Медведчука покупал телеканалы в Украине за деньги гражданской жены, – ЦПК

Покупка телеканалов 112 и NewsOne обошлась народному депутату Тарасу Козаку (ОПЗЖ) в 103 млн грн, которые он получил через офшоры от своей гражданской жены.

Об этом сообщают в Центре противодействия коррупции (ЦПК), передает "Украинская правда".

ЦПК выяснил, что в 2013-2015 годах кипрская компания Козака Turul Investments Limited, которая сейчас приносит ему основной доход, была убыточной и служила транзитной базой для миллионов долларов между сомнительными офшорными фирмами, одна из которых поставляла на государственные компании контрабандный уголь с оккупированных территорий.

Свои первые большие дивиденды – 1,1 млн евро – от Turul Investments Limited Козак получил в 2017 году со счетов в российском банке. Эти средства через офшоры ему "одолжила" его же незадекларированная гражданская жена Наталья Лавренюк. Она имеет квартиру на 600 квадратных метров стоимостью $13 млн в пешей доступности от Кремля, а также формально владеет нефтяным бизнесом в России совместно с женой Виктора Медведчука Оксаной Марченко.

Напомним, Козак осуществлял покупку попавших под санкции украинских телерадиокомпаний в Беларуси, используя для этого средства, которые получал от кипрской компании. В частности, 11 декабря 2019 года он заплатил 62,32 млн грн за девять компаний группы "112 Украина": 57,65 млн грн – за включенные 2 февраля 2021 года в санкционный список шесть фирм и еще 4,66 млн грн – за три другие компании.

В тот же день Козак оплатил в Беларуси 16,42 млн за авиаперевозки и 1,06 млн грн – за аренду недвижимости, а за неделю до и неделю после – 1,19 млн грн комиссии банкам.

О получении корпоративных прав этих компаний депутат отчитался годом ранее – в середине декабря 2018 года. Тогда он уточнил, что продавцом выступила швейцарская Plirofories AG, задекларировав обязательства перед ней на $2,63 млн.

Плату 41,06 млн грн еще за одну из попавших под санкции компаний – ООО "Новости 24 часа" (NewsOne) – Козак также осуществил в Беларуси, но в 2018 году и швейцарской компании MW Investment AG.

В то же время основным источником доходов депутата в 2019 году, согласно его декларации, стали дивиденды от кипрской Turul Investments Limited – 237,45 млн грн, тогда как остальные доходы были меньше 1 млн грн и состояли из выплат от Верховной Рады.

Как сообщалось, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Кроме того, санкции сроком на 5 лет введены в отношении народного депутата Тараса Козака ("Оппозиционная платформа - За жизнь!"), который является формальных собственников указанных телеканалов и известен как ближайший соратник и бизнес-партнер Медведчука.

Козак на момент избрания в Раду Козак был главой правления ЧП "Прайвет Канселер", депутатом Львовского облсовета, а ранее с 1993 по 2010 годы работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы. Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медведчука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий.