В Киевской области подорожает проезд в маршрутках

Стоимость проезда в общественном транспорте Киевской области вырастет с 15 февраля, на некоторых маршрутах подорожание может составить от 10 до 25%.

Об этом сообщил руководитель Ассоциации автоперевозчиков Киевщины Алексей Павленко, передает Укринформ.

"Подорожание стоимости проезда в Киевской области однозначно будет, начиная с 15 февраля на некоторых маршрутах подорожание составит от 10 до 25%. Возросла минимальная зарплата, ударило ограничение количества пассажиров в салоне, спад пассажиропотока, люди перешли на удаленную работу, все выросло в цене. Поэтому это можно назвать не подорожанием, а индексацией тарифа", – сказал Павленко.

Он отметил, что подорожание необходимо также и для обеспечения обновления автопарка.

Павленко рассказал, что с 1 февраля уже подорожал проезд в Барышевском, Згуровском и Ирпенском районах.

Также он напомнил, что частные перевозчики, согласно украинскому законодательству, самостоятельно могут менять стоимость проезда.