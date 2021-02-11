Вложения иностранцев в украинские облигации внутреннего займа достигли 100 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 11 февраля вырос на 2,19 млрд грн или на 2,1% – до 99,21 млрд грн, с начала января прирост портфеля составил 14,94 млрд грн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), портфель ОВГЗ в собственности украинских банков на отчетную дату вырос на 4,23 млрд грн (на 0,8%) – до 518,25 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Объем ОВГЗ в собственности юрлиц увеличился на 1,17 млрд грн (на 2%) – до 60,58 млрд грн, физлиц – на 0,28 млрд грн (на 2,2%), до 12,85 млрд грн.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка сократился на 2,5 млрд грн (на 0,8%) – до 322,07 млрд грн, у территориальных общин – остался без изменений.

В целом портфель ОВГЗ возрос на 5,37 млрд грн (на 0,5%) – до 1,013 трлн грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 9 февраля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 13,09 млрд грн. Кроме гривневых ОВГЗ Минфин разместил номинированные в долларах США облигации с погашением через 14 месяцев на $206,84 млн.