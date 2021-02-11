Вложения иностранцев в украинские облигации внутреннего займа достигли 100 миллиардов
Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), портфель ОВГЗ в собственности украинских банков на отчетную дату вырос на 4,23 млрд грн (на 0,8%) – до 518,25 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.
Объем ОВГЗ в собственности юрлиц увеличился на 1,17 млрд грн (на 2%) – до 60,58 млрд грн, физлиц – на 0,28 млрд грн (на 2,2%), до 12,85 млрд грн.
В то же время портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка сократился на 2,5 млрд грн (на 0,8%) – до 322,07 млрд грн, у территориальных общин – остался без изменений.
В целом портфель ОВГЗ возрос на 5,37 млрд грн (на 0,5%) – до 1,013 трлн грн.
Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 9 февраля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 13,09 млрд грн. Кроме гривневых ОВГЗ Минфин разместил номинированные в долларах США облигации с погашением через 14 месяцев на $206,84 млн.