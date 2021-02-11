Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные операторы 11 февраля повысили цены на бензины и дизельное топливо (ДТ).

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

В частности, "БРСМ-Нафта" в большинстве областей своего присутствия подняла цены на дизельное топливо на 10-20 копеек – до 22,99-23,19 грн/л. При этом в среднем по сети ДТ подорожало на 9 коп. – до 23,34 грн/л. Цена бензинов на "БРСМ" осталась на прежнем уровне.

Glusco увеличила стоимость бензинов и дизельного топлива на 20 коп.: А-92 и дизтопливо подорожали до 27,35 грн/л, А-95 – до 28,35 грн/л.

Кроме того, бензин А-92 на станциях KLO подорожал на 10 коп./л – до 26,99 грн/л.

Сеть Marshal подняла цены на бензины на 30 копеек за литр, дизтопливо – на 50 коп./л.

Такие сети как Motto, Prime, "Катрал", BVS, SUN OIL и др. подняли цены на топливо в пределах 10-25 коп./л.

Как собщалось, 10 февраля розничные сети АЗС 10 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10-50 копеек за литр.