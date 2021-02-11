Кабмин утвердил план развития "Гарантированного покупателя" до 2024 года

Кабинет министров утвердил стратегический план развития государственного предприятия "Гарантированный покупатель" на 2021-2024 годы.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №105-р от 8 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

"Документом определено место предприятия в действующей модели рынка электроэнергии, его миссия и стратегические направления деятельности, в частности: увеличение объемов производства электрической энергии из альтернативных источников; обеспечение потребностей населения доступной электроэнергией; эффективная деятельность предприятия на рынке электроэнергии", – уточнили в пресс-службе "Гарантированного покупателя".

Напомним, Кабинет министров постановлением от 17 апреля 2019 года для обеспечения работы новой модели рынка создал на базе одноименных филиалов ГП "Энергорынок" два госпредприятия: "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель".

"Гарантированный покупатель" отвечает за выкуп и оплату электроэнергии по "зеленому" тарифу, а также за выкуп электроэнергии у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" для целей PSO и дальнейшей поставки ее поставщикам универсальных услуг, которые будут продавать ее бытовым потребителям.