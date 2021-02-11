Украинский рынок электроэнергии не соответствует стандартам ЕС, – Европарламент

Европейский парламент считает украинский электроэнергетический рынок неконкурентоспособным по стандартам ЕС, говорится в резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации.

Согласно обнародованному на сайте Европарламента документу, Украине настоятельно рекомендуется завершить реформу начавшего свою работу в июле 2019 года нового рынка, повысить уровень соблюдения законодательства ЕС, прежде всего за счет усиления независимости НЭК "Укрэнерго" и отказа от перекрестного субсидирования, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, ЕС призывал Украину продолжить модернизацию имеющихся электростанций, чтобы они соответствовали строгим европейским стандартам охраны окружающей среды и безопасности.

Как сообщалось, Европарламент также призвал власти Украины к деолигархизации страны. Соответствующую резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации поддержали 526 евродепутатов.