Минэкономики объявило конкурс в набсовет "Магистральных газопроводов Украины"
Соответствующее объявление опубликовано на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Кандидаты на должности членов набсовета должны иметь компетенцию в сферах юридического сопровождения, регуляторной деятельности, разработки и реализации бизнес-стратегий или финансов и аудита.
Среди требований к кандидатам – иметь высшее образование (желательно по направлению "нефтегазовая деятельность", "финансы", "энергетика", "право", "бизнес-администрирование" (MBA), опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет, владеть английским языком, знать принципы функционировании рынков газа Украины и стран ЕС, понимать тенденции и перспективы развития отрасли.
Документы от кандидатов принимаются до 2 марта 2021 года.
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Сейчас в набсовет МГУ входят Ян Чадам – бывший глава правления польского оператора ГТС Gaz-System и Карина Лучинкина, ранее работавшая в PwС. Представителями государства в НС МГУ являются Адомас Аудицкас, а также экс-министр финансов Виктор Пинзеник. Главой набсовета компании был избран Фабрис Нуайлана, ранее занимавший должность старшего исполнительного вице-президента по газу французской энергетической компании Électricité de France (EDF).
Министерство финансов как акционер "МГУ" на собрании 29 мая 2020 г ода приняло решение о прекращении полномочий председателя наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" Вальтера Больца в связи с "ненадлежащей организацией работы совета".
Однако Больц оспорил свое увольнение в Хозяйственном суде Киева, который признал его увольнение незаконным.
Напомним, Кабинет министров в сентябре 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором газотранспортной системы стало ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). ОГТСУ было передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов.