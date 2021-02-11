Европарламент призвал Украину усилить борьбу с теневой занятостью

Европейский парламент приветствует трудовую реформу и призывает власти Украины улучшить трудовые стандарты страны и привести их в соответствие со стандартами ЕС, проводя при этом консультации с профсоюзами и гражданским обществом.

Речь об этом идет в разделе "Торгово-экономическое сотрудничество, трудовые и социальные вопросы, мобильность работников" резолюции Европарламента о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, передает Интерфакс-Украина

В частности, европейские депутаты "призывают правительство Украины ввести систему стимулов и санкций для борьбы с заведомо большим количеством рабочих мест в неформальном секторе занятости".

Европарламент констатирует, что число работающих в ЕС украинцев выросло с 2,2 млн до 2,7 млн, что составляет от 13% до 16% от общего числа занятых в Украине.

"С одной стороны, (это) способствует сокращению предложения рабочей силы в Украине и нехватке рабочей силы в определенных профессиях, а с другой – представляет собой один из факторов, способствующих росту заработной платы для работников, остающихся в стране, и является источником притока денежных переводов от мигрантов эквивалентного более 8% ВВП", – говорится в документе.

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Также Европарламент настоятельно призывает Еврокомиссию оказывать техническую помощь региональным центрам занятости, чтобы поддержать и инвестировать в молодежь и программы устойчивого экономического развития, в частности, сосредоточить внимание на молодежи из сельских районов, укрепить системы образования на местах и обеспечить им социально-экономические возможности.

"Усилия по улучшению делового климата, привлечению прямых инвестиций и содействию экономическому росту не должны осуществляться за счет прав трудящихся и условий их труда", – подчеркнуто в резолюции

Европарламент указывает, что права профсоюзов в Украине ограничены из-за несовершенного и расплывчатого законодательства.

Как сообщалось, Европарламент также призвал власти Украины к деолигархизации страны. Соответствующую резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации поддержали 526 евродепутатов.