За год к порталу "Дія" присоединилось 100 партнеров

За 2020 год к порталу "Дия" присоединились 100 партнеров, в 2021 планируют еще более тысячи.

Об этом сообщил руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник, передает пресс-служба Министерства цифровой трансформаци (Минцифры).

Отмечается, что с началом пандемии министерство ускорило процесс интеграции портала и приложения во все сферы жизни – от аэропортов до магазинов техники.

"Мы переводим государственные услуги в онлайн, чтобы украинцы могли воспользоваться ими бесконтактно в любое время без выходных и очередей со всех сферах жизни. Кроме того, на прошлой неделе Верховная рада поддержала законопроект об использовании цифровых паспортов наравне с бумажными", – сообщил он.

Баник добавил, что у команды Минцифры амбициозные цели по интегрированию приложения "Дія" в сферы ритейла, мобильной связи, банкинга, почтовых отправок, органов власти, ЦНАПов.

Он также напомнил, что за период пандемии около 480 тыс. ФЛП и наемных работников получили одноразовую помощь в размере 8 тыс. грн, воспользовавшись порталом или приложением "Дія".