Замдиректора "Украэроруха" подозревают в мошенничестве, – Офис генпрокурора

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении одному из заместителей директора госпредприятия "Украэрорух" по факту покушения на мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, в течение 2019 года, один из руководителей госпредприятия, введя в заблуждение фермеров, обещал им содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2 тыс. га, расположенных на территории Полтавской области и принадлежащих одному из государственных предприятий, для обработки и выращивания сельскохозяйственных культур", – сказано в сообщении.

За свои услуги чиновник, ранее работавший начальником регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областях, хотел получить от фермеров денежные средства в сумме $100 тыс. При этом никаких возможностей выполнить обещания он не имел, а свое содействие объяснял якобы имеющимися у него влиятельными связями по предыдущему месту работы.

Задержали чиновника после передачи части оговоренной суммы – $70 тыс. В Офисе генпрокурора уточнили, что сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.