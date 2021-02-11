СБУ занялась трубопроводом окружения Медведчука

Детективы НАБУ совместно со следователями СБУ задокументировали противоправные действия эксперта, заказные выводы которого способствовали незаконному выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры.

Как сообщает пресс-центр СБУ, 11 февраля эксперту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением услуг эксперта) и ч. 2 ст. 384 (составление и предоставление суду заведомо ложного заключения эксперта) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что фигурант оказывал содействие в реализации сделки, организаторами которой были должностные лица коммерческой структуры.

"Дело о праве собственности на участок государственной части магистрального нефтепродуктопровода годами рассматривалась в суде. Именно ложные выводы эксперта одного из государственных исследовательских институтов заставили суд пересмотреть решение в пользу заказчиков сделки, в результате чего указанный объект выбыл из государственной собственности и перешел коммерческой структуре", – сказано в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что проведенной во время расследования экспертизой выводы ангажированного эксперта полностью опровергнуто.

"Продолжается досудебное следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схеме, возвращения стратегического объекта государству", – сообщили в СБУ.

Как следует из сообщения СБУ, речь идет об участках нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" и "Грозный-Армавир-Трудовая", которыми сейчас владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука.

Напомним, эти трубопроводы были построены во времена Советского Союза и находились в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости трубопроводы общей протяженностью 1433 км должны были перейти в собственность государства Украина на основании правопреемства.

Однако должностные лица дочернего предприятия "ПрикарпатЗападтранс" Российской акционерной компании "Транснефтепродукт" трубопроводы в собственность Украины не передали.

Уже в 2011 году Хозяйственный суд Ринвненской области удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора и вытребовал части нефтепродуктопроводов у российской компании, признав право собственности за государством Украина. Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014-2015 годах подтвердили это решение. В целом, рассмотрение иска и решение его в пользу государства длилось 10 лет.

Однако 21 апреля 2015 года судья Хозяйственного суда Ринвненской области Ярослава Гудзенко за одно заседание по заявлению "ПрикарпатЗападтранса" о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решение отменила. НАБУ расследует дело в оношении этого решения суда с 2017 года.

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение белорусской компании "Нефтебитумных завод" бизнесмена Николая Воробья на покупку более 50% ООО "ПрикарпатЗападтранс", однако ITC Industry Trading Company SA осталась миноритарным акционером компании.

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