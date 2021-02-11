Количество пользователей государственных онлайн-услуг выросло за год в 5 раз, – Минцифры

Количество пользователей государственных онлайн-услуг увеличилось в пять раз.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"Пандемия трансформировала поведение украинцев, что способствовало цифровизации страны. По статистике, видим значительный рост доступа к государственным услугам онлайн в Украине. С 2019 до 2020 года количество граждан, которые пользуются интернетом для взаимодействия с государственными органами, выросло в 4-5 раз. Это обусловлено запуском приложения и портала "Дія", которыми уже успели воспользоваться более 10 млн человек", - отметил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

С начала пандемии Минцифры присоединилась к штабу борьбы с COVID-19. Главной задачей министерства стало внедрение новых цифровых решений для противодействия распространению коронавирусной болезни.

Так, в апреле 2020 года Минцифры запустило мобильное приложение для контроля самоизоляции - "Дій.Вдома". По подсчетам, более 720 тыс. человек воспользовались системой, чтобы пройти период обязательной самоизоляции дома, а не в обсервации.

В декабре 2020 года на портале и в приложении "Дія" появилась услуга по оформлению материальной помощи для ФЛП и наемных работников во время пандемии. Граждане могли оформить заявку за пять минут онлайн на единовременную материальную помощь от государства. Этой услугой успешно воспользовались около 480 тыс. украинцев.

Кроме этого, Минцифры реализовала возможность быстрой регистрации бизнеса в мире. Онлайн-услуга на портале "Дия" позволяет открыть ЧП за 15 минут, а ООО - за 30 минут. Эта услуга сыграла важную роль в формировании доверия к государственным услугам онлайн: год назад только 4-6% частных предпринимателей открывали бизнес онлайн, сейчас это 50%. В целом уже около 200 тыс. украинцев успешно зарегистрировали ЧП или изменили условия ведения предпринимательской деятельности.

Еще одно важное направление, которое развивает Министерство цифровой трансформации - цифровое образование. Чтобы обеспечить справедливый доступ к онлайн-обучению для учителей и учащихся, в декабря 2020 года совместно с Минобразования была запущена Всеукраинская школа онлайн - современный онлайн-ресурс для смешанного и дистанционного обучения учащихся 5-11 классов.