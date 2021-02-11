Кабмин потратит 15 миллионов на перелеты Шмыгаля

Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров намерен договориться по переговорной процедуре с государственным авиационным предприятием "Украина" о предоставлении услуг воздушных перевозок буквенными рейсами на воздушных судах гражданской авиации Украины премьер-министра, других высших должностных лиц и делегаций во главе с премьером.

Согласно информации, которая обнародована на сайте ProZorro, стоимость соответствующих услуг оценена в 15 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабмина намерен договорится с государственным предприятием "Зал официальных делегаций" об обслуживании в зале официальных делегаций международного аэропорта "Борисполь" на сумму 582,82 тыс. грн.

Применение переговорной процедуры объясняется отсутствием конкуренции по техническим причинам, так как единственным авиационным перевозчиком по выполнению таких является Государственное авиационное предприятие "Украина", а ГП "Зал официальных делегаций" является единственным специально уполномоченным предприятием на территории "Борисполя", которое оказывает на должном уровне услуги по обслуживанию руководства правительства и его секретариата, официальных делегаций и отдельных лиц.

Срок оказания услуг указан до 31 декабря 2021 года.