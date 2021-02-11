На Черниговщине обнаружили 140 незаконных вмешательств в системы газоснабжения

За 2020 год сотрудники АО "Черниговгаз" обнаружили 144 случая вмешательств в системе газоснабжения.

Как сообщает пресс-служба компании, все указанные случаи были подтверждены экспертизами, а убытки "Черниговгаза" из-за вмешательств потребителей в систему газоснабжения составили более 1,1 млн грн.

В частности, было зафиксировано:

3 случая подключения несанкционированного газопровода;

46 случаев самовольного возобновления газопотребления;

95 случаев повреждения и вмешательства в работу газовых счетчиков.

"В одном из последних таких случаев потребитель устроил несанкционированный газопровод – на газовом вводе самовольно установил дополнительный редуктор для понижения давления и резиновый шланг, который проходил под стенами дома и в доме был присоединен к котлу в обход счетчика", – отмечается в сообщении.

Это нарушение рассмотрела комиссия, к участию в заседании которой также приглашаются представители регионального сектора НКРЭКУ, а в случае вмешательства в работу счетчика – государственного предприятия "Черниговстандартметрология". По результатам рассмотрения нарушения его виновник должен компенсировать 24 000 гривен.

В компании напомнили, что порядок начисления объемов природного газа в случае выявления нарушений осуществляется по предельным объемам потребления природного газа населением (приложение 15 Кодекса ГРМ) с учетом всех газовых приборов и устройств потребителя за период со дня последнего контрольного снятия показаний счетчика до дня обнаружения нарушения.

"Опять пользоваться газом потребители, у которых обнаружили нарушения, смогут лишь после уплаты начисленной суммы компенсации и стоимости работ по повторному подключению газа. Сейчас нарушители уже компенсировали полмиллиона гривен нанесенного ущерба", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, "Черниговгаз" напоминает, что любое самовольное вмешательство в систему газоснабжения, нарушение правил пользования газом несет опасность для жизни и может привести к трагическим последствиям.

Напомним, АО "Черниговгаз" – газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Черниговской области в сотрудничестве с брендом РГК.

"Черниговгаз" обслуживает 357 тысяч потребителей в категории "население" и 2041 промышленных и коммунальных объектов. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 14 тыс. км.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 000 специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.