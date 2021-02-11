"Укрэксимбанк" стал самым убыточным украинским банком в 2020 году

Наибольший убыток в 2020 году среди украинских банков зафиксировал "Укрэксимбанк" – 5,59 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

Так, чистый убыток "Укрэксимбанка" по итогам 2020 года составил 5,6 млрд грн против чистой прибыли в 2019 году на 63,62 млн грн.

По данным НБУ, второе место по размеру полученного убытка занял "Проминвестбанк" (451,52 млн грн), третье – "Правэкс-Банк" (184,17 млн грн), четвертое – "БТА Банк" (98,87 млн грн) и пятое – "Юнекс Банк" (36,61 млн грн).

В то же время самым прибыльным банком в Украине остается "Приватбанк", значительную часть прибыли которго формируется за счет процентов по государственным облигациям на сумму свыше 150 млрд грн, внесенных в его капитал при национализации.

Так, "Приватбанк" в 2020 году получил 25,31 млрд грн чистой прибыли, вторую позицию в списке наиболее прибыльных банков занял "Райффайзен банк Аваль" (4,08 млрд грн), третью – "Ощадбанк" (2,83 млрд грн). На четвертой позиции по итогам 2020 года находится ПУМБ (2,63 млрд грн), на пятой – "ОТП Банк" (1,73 млрд грн).

Сообщается, что прибыльными в этот период были 65 из 73 работающих в Украине банков.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (246,88 млрд грн) "Укрэксимбанк" занимал 3 место среди 73 действовавших в стране банков.