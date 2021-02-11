Датская Agromino нашла покупателя на аграрные активы в Николаевской области

Датский агрохолдинг Agromino продает ООО "Агро Капитал Центр" и ООО "Явкино Холдинг" с активами в Николаевской области для ООО "Арчи" владельца аграрной группы компаний "Прометей" Рафаэля Горояна.

Соответствующее разрешение на покупку свыше 50% в этих компаниях Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил на заседании 11 февраля, передает Интерфакс-Украина.

Созданное в 2020 году "Явкино Холдинг" с уставным капиталом 5,9 млн грн владеет 99,425% ООО "Явкинский элеватор" с мощностями хранения 42,4 тыс. тонн, а земельный банк "Агро Капитал Центр", по данным ресурса Latifundist, составляет 8,5 тыс. га.

В 2019 году выручка "Агро Капитал Центр" возросла в два раза по сравнению с 2018 годом и составила 138 млн грн, а чистый убыток – в 4,3 раза, до 10,8 млн грн.

Согласно госреестру, бенефициаром обеих компаний выступает мажоритарий и глава совета директоров агрохолдинга Agromino чех Петр Крогман.

Группа компаний "Прометей" предоставляет услуги по хранению, доработке и логистике зерновых и зернобобовых культур на базе 24 элеваторов в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях. Общий объем зернохранилищ составляет 1,2 млн тонн.

ГК "Прометей" по итогам 2021 года намерен получить $45 млн EBITDA. Данные за 2020 год пока не обнародованы, а в 2019 году EBITDA составила $30,5 млн, выручка – $222 млн.

Agromino (ранее – Тrigon Agri) создана в 2006 году. Специализируется на зерновом и молочном производстве, торговле сельхозкультурами, владеет активами в Украине, России и Эстонии.

В Украине компании, согласно информации на ее сайте, принадлежит четыре элеватора мощностью единовременного хранения 121 тыс. тонн, а также молочная ферма на 1,5 тыс. голов в Белой Церкви (Киевская обл.).

Ее земельный банк составляет около 52 тыс. га в Харьковской, Николаевской, Кировоградской областях.

Agromino в январе-июне 2020 года получила 0,76 млн евро чистой прибыли против 5,25 млн евро чистой прибыли за аналогичный период 2019 года. Ее совокупный доход, с учетом корректировки справедливой стоимости активов и запасов, за первое полугодие минувшего года увеличился на 23,2% - до 35,47 млн евро, из которых 33,57 млн евро обеспечил украинский сельскохозяйственный сегмент.