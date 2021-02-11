Таможня признала увеличение количества проверок импортных товаров

Государственная таможенная служба признает снижение выборочности проверок непродовольственных товаров на таможне.

Об этом говорится в сообщении Гостаможни в Telegram.

"В настоящее время введены в действие соответствующие настройки системы анализа рисков, которыми уменьшена селектривность выборочного осмотра", - сказано в сообщении.

По мнению таможни, такие меры нужны для обеспечения безопасности и защиты граждан.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация заявила об учащении случаев задержки оформления грузов на таможне, в связи с чем ассоциация обратилась к главе Гостаможни Павлу Рябикину с просьбой привести в соответствие настройки в системе рисков для выборочного контроля. Как указала ассоциация, компании стали чаще обращаться по поводу задержки оформления грузов на таможне из-за внесения в систему рисков товаров, контроль которых предусмотрен секторальным планом государственного рыночного надзора на 2021 год.

Согласно пояснениям ассоциации, "в настоящее время система рисков настроена так, что проверяются все товары, которые попали в Секторальный план проверок таможни, например, одежда, обувь, автозапчасти, бытовая техника и прочее".

Проверяется наличие нанесения на товары маркировки, предусмотренной техрегламентом, "если это партия обуви, то, по представлениям таможенников, нужно провести осмотр и сфотографировать каждую пару обуви. Фото с каталогов, к сожалению, к сведению не принимаются, и выборочный контроль не проводится.