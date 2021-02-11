Импорт угля вырос в январе на 10%, – Таможенная служба

Украина в январе 2021 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 10,3% (на 167,01 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 1,79 млн тонн.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, уголь импортирован на $159,9 млн, что на 8,3% меньше, чем в январе 2020 года ($174,45 млн).

Из РФ поступил уголь на $100,61 млн (доля в импорте 62,92%), США – на $43,96 млн (27,49%), Казахстана – на $13,88 млн (8,68%), других стран – на $1,44 млн (0,9%).

Экспорт Украиной угля в январе 2021 года составил 0,09 тыс. тонн на $0,013 млн тогда как в январе прошлого года он не осуществлялся. В том числе в Венгрию – на $0,011 млн, Болгарию – на $0,002.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2,76 млрд, а экспортировала – на $775,11 млн, 2012 – на $2,64 млрд и $609,39 млн соответственно, 2013 – на $1,97 млрд и $737,01 млн, 2014 – на $1,77 млрд и $521,02 млн, 2015 – на $1,63 млрд и $53,65 млн, 2016 – на $1,47 млрд и $44,76 млн, 2017 – на $2,74 млрд и $105,49 млн, 2018 – на $3,35 млрд и $8,65 млн, 2019 – на $2,82 млрд и $0,72 млн, в 2020 – на $1,69 млрд и $0,23 млн.