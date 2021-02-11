Pegasus Airlines летом запустит из Украины 6 маршрутов на турецкие курорты
Об этом сообщили avianews.com в украинском представительстве авиакомпании.
Авиаперевозчик в новом сезоне намерен обслуживать три маршрута из Киева - в Бодрум, Измир и Даламан.
Также Pegasus Airlines откроет три рейса из региональных аэропортов. Он будет летать в Бодрум из Львова, Запорожья и Харькова.
Два из шести направлений являются новыми для турецкого лоу-коста и ранее не обслуживались им. Это линии Харьков-Бодрум и Запорожье-Бодрум.
Все рейсы на турецкие курорты из городов Украины будут обслуживаться в ночное время.
Продажа авиабилетов на все маршруты уже открыта. Их можно купить на сайте авиакомпании или в агентствах.
В частности, будут совершаться маршруты:
- Киев-Измир 28 марта - 29 октября 2021 года, 4-7 раз в неделю
- Киев-Даламан 2 мая - 30 октября 2021 года, 2-4 раза в неделю
- Киев-Бодрум 31 мая - 30 октября 2021 года, 5 раз в неделю
- Харьков-Бодрум 31 мая - 29 октября 2021 года, 2 раза в неделю
- Львов-Бодрум 1 июня - 30 октября 2021 года, 3 раза в неделю
- Запорожье-Бодрум 5 июня - 23 октября 2021 года, 1 раз в неделю
Турция с лета 2020 года разрешает въезд в страну туристам из Украины. Однако они должны иметь с собой туристическую страховку, которая покрывает в том числе лечение от COVID-19.
В декабре 2020 года власти Турции ввели требование по тестированию пассажиров на коронавирус. Оно действует до конца февраля 2021 года, но может быть продлено.