Госгеонедр выставила на продажу 11 лицензий за 50 миллионов

Государственная служба геологии и недр анонсировала на 31 марта шестой онлайн-аукцион по продаже лицензий на 11 участков с залежами янтаря, гранита, мигматита, графита, глины, подземных минеральных и питьевых вод, общая начальная стоимость которых достигает 49,7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Госгеонедр.

Среди самых дорогих лотов – Городнявский участок Буртинского месторождения (Шепетовский район Хмельницкой области) для добычи графита, подземных и технических вод начальной стоимостью 21 млн грн.

Кроме того, выставлены ценные лоты по добыче гранита – Новоукраинское (Новоукраинский район Кировоградской области) и Гвоздевское (Ривненский район Ривненской области) месторождения с начальной стоимостью в 15,7 млн грн и 9,2 млн грн соответственно.

Среди относительно дорогих лотов также Брусницкое месторождение по добыче подземных минеральных лечебных вод, начальная стоимость которого почти 1,4 млн грн.

Помимо прочего, на аукцион выставлены участки по добыче янтаря: Зонецкая дуга, Зонецкая первая и Агатовский участок (все – Сарнинский район Ривненской области), начальная стоимость которых составляет почти по 335 тыс. грн.

"Электронные торги позволяют беспристрастно определить победителя – им становится компания, которая предложит лучшую цену за лот. К моменту объявления результатов служба не знает, какие именно инвесторы соревнуются за лицензию и сколько претендентов на участок", – отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

В прошлом году по результатам электронных торгов Госгеонедра привлекли в госбюджет 826 млн грн прямых поступлений, а в этом году заявили о плане получить минимум 750 млн грн.