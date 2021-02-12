На авиаперелеты Зеленского за год потратили 22 миллиона

Авиаперелеты президента Украины Владимира Зеленского и правительственных делегаций с его присутствием в их составе в течение всего 2020 года обошлись украинским налогоплательщикам в 22,25 млн грн - именно столько потратило Государственное управление делами на указанные цели.

Об этом свидетельствуют данные Единого веб-портала использования публичных средств, передает Слово і Діло.

Самым дорогим авиаперелетом стал полет по маршруту Киев-Цюрих-Тель-Авив-Киев, совершенный в январе 2020 года - за него было уплачено более 2,5 млн грн.

Вторым по дороговизне стал полет Зеленского на конференцию в Мюнхене в феврале 2020 года, который обошелся государственному бюджету в 1,05 млн грн.

Замыкает тройку самых дорогих полетов авиаперелет в Рим на встречу с Папой Римским, стоимость которого составила 998 тыс. грн.

Отмечается, что почти половина из потраченных ГУД средств пришлась на внутренние авиаперелеты президента - они обошлись суммарно в 10,4 млн грн.

Авиасообщение для главы державы обеспечивает Государственное авиационное предприятие "Украина", которое находится в ведении Государственного управления делами.

Как сообщалось, Кабмин планирует потратить на перелеты премьер-министра, других высших должностных лиц и делегаций во главе с премьером 15 млн грн.